Les aéroports marocains « revivent » à nouveau. En effet, selon l’Office national des aéroports (ONDA), 1 654 vols internationaux (départ et arrivée) ont opérés dans les aéroports marocains durant la 1ère semaine de reprise, du 7 au 13 février 2022.

Pour rappel, depuis lundi dernier, les voyageurs peuvent de nouveau entrer et sortir du Maroc après plus de deux mois de fermeture. Et plusieurs compagnies aériennes ont repris leur activité de et vers le Royaume, dont Royal Air Maroc (RAM), Air Arabia Maroc, Emirates, Air France, Iberia ou encore Transavia.