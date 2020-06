Un groupe de 150 Marocains ont regagné la mère-patrie depuis l’Italie à la faveur d’un vol humanitaire de Milan à Agadir, organisé jeudi au titre des opérations de rapatriement des ressortissants marocains bloqués à l’étranger en raison de la pandémie de Covid-19.

L’opération, supervisée par l’ambassade du Maroc en Italie et les consulats généraux du Royaume, a été réalisée selon des critères “objectifs et précis”, en ce sens qu’elle a profité en particulier aux personnes souffrant de problèmes de santé ou de maladies chroniques, aux personnes âgées, personnes en situation de vulnérabilité et aux enfants, a expliqué l’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Bella.

Bella a indiqué que cette opération s’est déroulée dans un climat imprégné de discipline, de sens de responsabilité et de civisme, dans le strict respect des mesures de précaution sanitaire à toutes les étapes, en mettant à la disposition des bénéficiaires des fournitures médicales de prévention, outre le respect de la distance de sécurité sanitaire requise.

Les bénéficiaires ont salué le bon déroulement de cette opération, exprimant leur gratitude au Roi Mohammed VI pour cette initiative généreuse. Ils ont également salué les efforts déployés par le Ministère marocain des affaires étrangères et le soutien continu qu’il leur a apporté, exprimant leur immense joie de rejoindre la mère-patrie.

Pour rappel, le gouvernement, conformément aux orientations du Roi Mohammed VI, a pris en charge tous les frais liés à la mise en œuvre du programme de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger, outre les frais liés au logement et aux tests de dépistage au nouveau coronavirus dans le respect le plus strict du protocole sanitaire en vigueur pendant les jours de confinement de ces bénéficiaires au Maroc.