Infomédiaire Maroc – La dématérialisation des procédures du commerce extérieur vient d’être consolidé au niveau du port d’Agadir avec la généralisation de l’échange des résultats du contrôle électroniques des produits à l’importation via le guichet unique « PortNet ».

Déjà opérationnel à Casablanca, ce processus a été généralisé à Agadir dans le cadre de la coordination entre l’Agence Nationale des Ports, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), l’Administration des douanes et impôts et indirects (ADII) et PORTNET S.A.

Selon un communiqué, la mise en place de ce service ambitionne de contribuer à la simplification des procédures du commerce transfrontalier à travers l’échange informatisé des donnés, via le guichet unique PortNet, l’amélioration des conditions de passage en douane des produits soumis au contrôle de l’ONSSA, au renforcement de la protection du consommateur, par l’instauration d’un contrôle coordonné et efficace à l’importation et à la lutte contre la concurrence déloyale.

Rédaction Infomédiaire