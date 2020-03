Les activités portuaires d’importation et d’exportation se poursuivent de manière normale au niveau du port Tanger Med, avec le renforcement du contrôle sanitaire des conducteurs professionnels du transport routier international, et ce conformément à l’état d’urgence sanitaire.

L’ensemble des services de l’autorité portuaire de Tanger Med sont opérationnels, que ce soit la capitainerie, le pilotage, le remorquage ou le lamanage, pour assurer les escales maritimes dans les meilleures conditions, a indiqué le directeur du port Tanger Med Passagers, Kamal Lakhmas, dans une déclaration à la presse.

Les activités portuaires au port Tanger Med se poursuivent de manière normale, notamment le trafic de conteneurs en import/export et en transbordement, les flux de camions TIR en import/export, le trafic du vrac liquide et solide, et ceci dans le respect des consignes en vigueur, a-t-il ajouté, affirmant que l’ensemble de la communauté portuaire est mobilisée pour servir les flux d’import-export pour les besoins du Royaume et de transbordement pour les flux mondiaux.

Dans ce sens, il a fait savoir que le port Tanger Med et ses partenaires ont mis en place un plan de continuité pour assurer les besoins et les opérations portuaires, 7j/7 et 24H/24.

Par ailleurs, Lakhmas a noté que l’ensemble de cette communauté portuaire, y compris les partenaires et les autorités locales, sont informés de toutes les mesures nécessaires d’hygiène et de barrière sanitaire préconisées par le ministère de la Santé pour le maintien du bon fonctionnement du port en toute sécurité.

Il a également tenu à saluer les personnes qui travaillent quotidiennement sur le terrain malgré les circonstances exceptionnelles, notamment les pilotes, les opérateurs portuaires, les logisticiens, les chauffeurs de camions, les commis de transit et agents maritimes, ainsi que les autorités locales en relation avec l’import/export, pour assurer la continuité des opérations portuaires, maintenir un environnement de travail sur et sain, et garantir les chaînes d’approvisionnements nationales et internationales.

Pour sa part, le chef du service du contrôle sanitaire de Tanger Med et chef des services de contrôle sanitaire au niveau de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abderrahim Rachdi, a indiqué que le service veille à suivre et contrôler l’état de santé de l’ensemble des conducteurs professionnels travaillant dans le transport routier international et passant par la ligne maritime Tanger Med-Algésiras, et ce suite à la décision du Maroc de suspendre les liaisons maritimes de transport de passagers dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du covid-19.

Le service oeuvre selon un plan d’action mis en place avec l’ensemble des intervenants du port, et sous la supervision de la préfecture de la province de Fahs-Anjra, a-t-il précisé.

Les conducteurs professionnels sont soumis à un contrôle sanitaire minutieux durant lequel leurs températures sont mesurées grâce à des caméras thermiques, et un examen médical est effectué si nécessaire, a expliqué Rachdi, notant que les mesures préventives sont également renforcées, notamment le nettoyage des camions d’importations à l’aide de produits chimiques.

En outre, Rachdi a relevé que le service mène aussi des campagnes de sensibilisation auprès des conducteurs professionnels sur les mesures préventives à adopter pour éviter la contamination par le virus.