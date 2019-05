Le 1er Forum africain des ports, organisé par i-conférence en partenariat avec Tanger Med, SSATP (le Programme de Politiques de Transport en Afrique du groupe Banque Mondiale) et Proparco, se tiendra les 4 et 5 juillet prochain à Tanger.

Ce rendez-vous vise à accompagner la dynamique et le développement des secteurs portuaire et maritime en Afrique francophone, vu que les infrastructures portuaires constituent “un maillon essentiel de l’activité économique et conditionnent l’émergence des pays africains”, ont noté les organisateurs dans un communiqué.

Plus de 400 professionnels et acteurs majeurs du secteur de près de 25 pays sont attendus à ce Forum afin de “mieux appréhender les enjeux des secteurs portuaire et maritime africain”, ont-ils ajouté.

Le Forum débattra des orientations stratégiques, des modèles de développement et de gestion, des défis de financement, d’investissement et des PPP, des stratégies des lignes maritimes et des corridors ainsi que de la coopération régionale.

Cette rencontre devra contribuer à impulser une dynamique nouvelle de dialogue ouvert et de partenariat gagnant-gagnant entre les acteurs majeurs du domaine portuaire en Afrique et la communauté des acteurs portuaires internationaux en vue de positionner les ports africains sur une nouvelle rampe de performance continue et durable bénéficiant à tous, a noté Ibou Diouf, responsable du programme SSATP, cité dans le communiqué.

Les ports sont devenus des “infrastructures vitales pour les pays de l’Afrique francophone qui doivent répondre à des impératifs de développement et de connectivité”, a affirmé, de son côté, Hassan Alaoui, président de i-conférences.