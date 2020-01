Le coup d’envoi d’une Caravane dédiée à mettre en lumière les potentialités touristiques que recèle la Région Drâa-Tafilalet, a été donné samedi à Errachidia.

Cette Caravane se tient à l’occasion de la 8è édition du Forum international du tourisme solidaire et du développement durable prévue du 28 au 30 janvier courant à Ouarzazate autour du thème “clémence climatique, développement durable et tourisme solidaire dans les oasis du monde”.

La Caravane de mise en valeur des potentialités touristiques de cette Région constitue un véritable espace d’échange des expertises et expériences entre les opérateurs touristiques du Maroc et de l’étranger et ce, via l’organisation d’une série de rencontres de communication et de visites guidées dans moult établissements touristiques.

L’étape d’Errachidia a été marquée par la présentation d’une série d’exposés sur les potentialités et atouts touristiques de la province, tout en mettant en avant et communiquer autour des principaux sites touristiques et des institutions qui contribuent à la promotion du secteur.

Cette étape a connu la participation de nombre d’experts et professionnels du tourisme solidaire, ainsi que des représentants d’agences de voyages en provenance de pays arabes, africains, européens et de l’Amérique Latine.

Intervenant à cette occasion, le Secrétaire général de la wilaya de la région Drâa-Tafilalet, Driss Dakouj, a loué l’importance de cette Caravane, mettant l’accent également sur les efforts déployés en vue de promouvoir le secteur touristique au niveau régional.

Dans la foulée, il a passé en revue les atouts touristiques dont regorge la Région notamment en ce qui concerne la diversité culturelle, ajoutant que ces potentialités est à même de permettre à cette partie du territoire national de drainer davantage d’investissements.

Dans le cadre de la 8è édition du forum du tourisme solidaire et de développement durable, il est prévu l’organisation d’un Salon des produits de l’artisanat et de l’agriculture oasienne, outre une exposition de photographies.

Cet événement, qui sera organisé avec l’appui du ministère de l’agriculture, le Conseil provincial de Ouarzazate, du conseil de la ville, de l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et l’Arganier (ANDZOA), du Conseil provincial du tourisme (CPT), verra la participation de plus de 400 personnes représentant des gouvernements nationaux et locaux, des professionnels du tourisme, des médias, des acteurs associatifs et des experts.

Il s’assigne pour mission d’oeuvrer pour la protection des oasis et de développer un tourisme responsable et solidaire.

Le forum international du tourisme solidaire et le développement durable 2020 bénéficie du concours de l’Organisation Mondiale du Tourisme, de l’UNESCO, du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), et l’Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS).

Cette édition se fixe pour mission de renforcer l’appui à la protection des oasis du monde contre la dégradation accélérée que connait leurs systèmes écologiques en terme de vulnérabilité, et de développer et consolider un modèle de tourisme équitable à même de favoriser le développement local durable dans les zones fragiles