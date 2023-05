Une cérémonie exceptionnelle s’est tenue ce samedi à Casablanca, où QNET a présenté le trophée de la saison 2021/2022 de la Premier League remporté par Manchester City. Cet événement, organisé dans le cadre de la Manchester City Trophy Celebration, a eu lieu à l’hôtel Four Seasons, où se sont rassemblés des amateurs de football et des supporters de Manchester City pour admirer le prestigieux trophée.

Le partenariat entre QNET et Manchester City a été célébré lors d’un grand événement à Casablanca, en présence de partenaires, de médias et de personnalités distinguées. La présence remarquée de Taïeb Baccouche, Secrétaire Général de l’Union du Maghreb Arabe, en qualité d’invité d’honneur, a ajouté un éclat particulier à la soirée. Des festivités, comprenant une conférence de presse, ont été organisées pour honorer l’occasion.

Le trophée, symbole emblématique de la victoire, a été exposé dans une zone dédiée, avec en arrière-plan le logo du Manchester City Football Club, offrant une occasion de photo au public.

Créé par Asprey London, le joaillier de la Couronne, le trophée de la Premier League est fabriqué en argent massif sterling et orné de couronnes en argent doré 24 carats, reposant sur une base en malachite, une pierre semi-précieuse africaine symbolisant le terrain de jeu.

Trevor Kuna, directeur de la stratégie et de la transformation chez QNET a indiqué : « nous sommes profondément reconnaissants envers notre partenaire de longue date, le Manchester City Football Club, pour une collaboration qui s’avère des plus fructueuses. Nos marques partagent des valeurs communes, où la performance, la passion et le dévouement sont des piliers inébranlables, portés par une culture de travail acharné. Et c’est dans cet esprit d’innovation permanente que nous comptons faire évoluer notre engagement auprès de nos fans et partenaires, afin de renforcer notre relation avec la communauté, et de donner le meilleur de nous-mêmes ».