Une large campagne de sensibilisation à la lecture de la presse marocaine, écrite et électronique, a été lancée récemment sous le signe « Soutenons la presse professionnelle et éthique », et à laquelle ont contribué l’ensemble des journaux marocains, des chaînes de télévision, des stations de radio et des sites électroniques nationaux.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre du « plan national pour le développement de la lecture de la presse » adopté par le Conseil national de la presse dans le cadre du programme de la Commission entreprise de presse et mise à niveau du secteur, conformément aux compétences stipulées dans la loi 90.13.

Une centaine de journalistes adhèrent à cette campagne via leurs comptes sur les réseaux sociaux pour une presse professionnelle et à travers des campagnes dans les 12 régions du Royaume dédiées à la sensibilisation sur le terrain, la mobilisation et la formation professionnelle et éthique afin de mettre à niveau un secteur médiatique qui constitue sans aucun doute la pierre angulaire de la vie démocratique