Deux jeunes entrepreneures marocaines ont été récompensées, jeudi soir à Bruxelles, par le Prix Awa d’entrepreneuriat, une initiative de l’Agence belge de développement (Enabel) qui met à l’honneur l’entreprenariat des femmes dans les pays partenaires de la Coopération belge et célèbre l’impact positif de leurs projets sur leurs communautés.

Ainsi, la jeune entrepreneure Rim Machhour a obtenu la première place de la catégorie « Innovation », alors que Safae Bennouna est arrivée à la troisième place de la catégorie « Scale up ».

Titulaire d’un master en innovation sociale, Rim Machhour a cofondé « Dealkhir.ma », une plateforme d’e-commerce solidaire, qui promet de reverser 70% de la somme payée pour chaque achat à une association ou à un projet solidaire.

Safae Bennouna s’est distinguée, elle, grâce à son entreprise Hedo, qui crée des articles de mode féminine en collaboration avec des artisans.

Chaque année, 12 entrepreneures issues des pays de la Coopération belge sont ainsi récompensées. Les projets primés lors de cette édition ont été sélectionnés parmi plus de 2.400 candidatures provenant de 16 pays.

« Les lauréates du prix Awa sont toutes des modèles impressionnants. Elles inspireront d’innombrables autres filles et femmes au sein leur propre communauté à leur emboîter le pas », a souligné la ministre belge de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes villes, Caroline Gennez, lors d’une cérémonie de remise des prix, marquée par la présence de la Reine Mathilde de Belgique.

Selon Enabel, le Prix Awa vise, en élevant des entrepreneures prometteuses au rang de modèles, à rendre l’entrepreneuriat plus accessible aux femmes. Il est doté d’une semaine de coaching intensif et d’un accompagnement d’un an afin d’aider les lauréates à développer davantage leur entreprise.