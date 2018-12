Infomédiaire Maroc – Le Département de l’Agriculture s’est placé, dans la cadre du Plan Maroc Vert, dans une optique globale de développement rural, de promotion de la qualité spécifique des produits agricoles et de protection du consommateur, en développant un système de labellisation à travers :

– la loi n°25-06 relative aux Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques (SDOQ) et ses textes d’application.

– la loi n°39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques et ses textes d’application.

Ce système de labellisation a défini les labels et les logos protégés. Leur certification est assurée par des organismes de contrôle et de certification agréés par le Département de l’Agri-

culture.

Pour faire connaitre ces labels auprès des consommateurs, le département de l’agriculture lance une campagne de communication, à travers la diffusion de spots TV et messages radio, sur les concepts de labellisation : indications géographiques et mode production biologique ainsi que sur les logos qui y sont rattachés.

Rédaction Infomédiaire