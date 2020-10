La production des principales filières fruitières devrait enregistrer une augmentation significative après la baisse de la saison dernière, en dépit des contraintes liées au climat et à la crise sanitaire du Covid-19, a indiqué le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Intervenant à la Chambre des conseillers, le ministre a relevé que la production des agrumes devrait augmenter de 29% par rapport à la saison précédente, tout en imputant une telle performance prévisible à la hausse de la production des nouvelles plantations d’agrumes dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Selon Akhannouch, la production attendue des olives devrait s’inscrire en hausse de 14% par rapport à la précédente saison, précisant que cette progression est due à plusieurs facteurs, notamment l’impact positif des précipitations en avril et mai derniers.

La saison agricole 2020-2021 sera marquée par une production record de dattes, en hausse de 4% par rapport à l’année précédente, grâce notamment à l’impact bénéfique des conditions climatiques, estimant que cette évolution témoigne du succès et de l’efficacité du programme de diversification qui est l’un des principaux piliers du Plan Maroc Vert.