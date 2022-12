Le projet Rabat Square signé Eagle Hills, société d’investissement et de développement immobilier basée à Abu Dhabi, achèvera sa deuxième phase en 2023.

C’est ce qu’a annoncé l’opérateur, dans un communiqué, soulignant qu’après « le succès de la première phase VIA et ONE en 2021, c’est au tour d’ORA et OPAL, deux îlots résidentiels haut de gamme, de prendre forme au cœur du Domaine Dar Es Salam dans le cadre de ce projet symbolisant la nouvelle génération de résidences de prestige ».

Composé de 13 immeubles ultra-modernes, Ora Rabat Square comprend 182 appartements variant entre 60 et 330 m2. Les gros œuvres de ce premier îlot sont achevés, les finitions et les façades sont bien avancées. L’aménagement extérieur a, quant à lui, été enclenché. L’achèvement des travaux est attendu fin du premier trimestre 2023.

Quant à OPAL, ses travaux se poursuivent à bonne allure, indique la même source. « Après l’achèvement des structures des bâtiments, les travaux de finition et des lots techniques ont d’ores et déjà été lancés. L’achèvement des travaux est attendu durant le quatrième trimestre 2023. Composée de 8 immeubles, OPAL offre 120 appartements d’exception à destination de tous les styles de vie », est-il précisé.