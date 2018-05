Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a procédé, ce mercredi à la Commune Mers El Kheir (préfecture Skhirate-Témara), à la pose de la 1ère pierre d’un Centre de proximité pour la femme et l’enfant, qui sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 6 millions de dirhams.

Construit sur un terrain de 1 733 m2, le futur Centre aura pour objectifs de consolider les compétences des femmes et des jeunes filles en leur dispensant des formations dans des métiers porteurs d’emploi, notamment en art culinaire, coupe-couture, coiffure-esthétique, éducatrices du préscolaire, et agent de grande distribution (agent commercial, responsable rayonnage, caissière).

Il devra également appuyer les femmes bénéficiaires, issues de milieux défavorisés, dans la création de coopératives relatives aux activités génératrices de revenus, leur permettant d’avoir des revenus stables et d’améliorer ainsi leurs conditions de vie.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et le Holding Al-Omrane, ce projet solidaire, qui sera édifié dans un délai de 12 mois, offrira aussi aux femmes des espaces d’alphabétisation, d’écoute, d’orientation et d’accompagnement socioéducatif, et mettra à leur disposition une crèche pour l’éducation et le suivi préscolaire de leurs enfants de moins de cinq ans.

Par la suite, le Roi a procédé, à la remise de dons en équipements à une vingtaine de porteurs de projets de la région de Rabat-Salé-Kénitra ayant bénéficié de l’accompagnement de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, dans le cadre de son programme 2018 d’insertion par les activités économiques.

Destiné à soutenir la création d’emplois et la dynamique entrepreneuriale au niveau national et de favoriser la pérennité et la rentabilité des petites initiatives économiques, ce programme, qui bénéficie à de jeunes porteurs de projet issus de milieux défavorisés, a permis, au titre de l’année 2018, la création de 305 micro-projets, contre 167 au cours de l’année écoulée.

Cette augmentation est perceptible également en termes d’investissements engagés, 25 millions de dirhams en 2018 contre 10 millions de dirhams en 2017, que du nombre de provinces et préfectures concernées – 44 provinces et préfectures en 2018 contre 30 l’année précédente.

Ce programme, qui ambitionne la lutte contre la pauvreté par l’autonomisation financière, prévoit des mécanismes d’accompagnement s’étendant sur deux années et visant la promotion de l’esprit entrepreneurial, le renforcement des compétences des porteurs de projets, la formation et le suivi en pré et post-création du projet, et le financement des projets à travers l’octroi d’équipements professionnels.

Ces différentes initiatives viennent ainsi enrichir le capital d’actions solidaires réalisées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et ayant pour principal objectif d’assurer à l’ensemble des franges de la société les conditions d’une vie digne et prospère.

IM