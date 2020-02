Les professionnels du secteur du tourisme au niveau de la province d’Essaouira se sont donné rendez-vous, le weekend à l’espace de Dar Souiri, le temps de mener une réflexion collective sur les moyens et outils à mettre en œuvre en vue de stimuler davantage la dynamique touristique dans la cité des Alizés et sa région et renforcer leur rayonnement et leur attractivité.

Organisée à l’initiative du Conseil Provincial du Tourisme d’Essaouira (CPTE), cette journée de réflexion et d’incubation “Let’s Think Tank Essaouira” a porté sur la stratégie territoriale de la ville, l’objectif étant de partager et d’échanger, via divers ateliers, pour construire une vision future à même de booster davantage cette destination et contribuer ainsi à son envol touristique et à son développement sûr et durable.

Riche en débats et en échanges, cette Rencontre, rehaussée par la présence notamment de André Azoulay, Conseiller du Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, du gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, et du Président du Conseil régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi, Hamid Bentahar, a permis aux différents participants de partager leurs visions autour de l’avenir 2.0 de la cité des Alizés et de sa région. Un avenir qui s’illustre déjà par plusieurs projets d’envergure, tels que le lancement récemment par le Roi Mohammed VI de la réalisation d’une Cité des arts et de la culture à Essaouira et l’inauguration par le Souverain d’un complexe intégré de l’artisanat.

Dans un mot de circonstance, le président du CPTE, Redouane Khanne, a indiqué que cette rencontre d’incubation, ayant pour thématique “la stratégie territoriale de la ville d’Essaouira”, se veut une occasion pour engager la réflexion et stimuler, ensemble, les débats constructifs autour des moyens à mettre en œuvre et l’approche à adopter pour mieux accompagner la dynamique de développement que connait la cité des Alizés à tous les niveaux.

Rappelant qu’Essaouira, doublement distinguée en 2019 en rejoignant le réseau mondial de l’UNESCO des villes les plus créatives et en célébrant l’inscription de l’art Gnaoua en tant que patrimoine immatériel de l’UNESCO, a su consolider sa place de choix sur l’échiquier touristique national comme sur le plan international, Khanne a précisé que si ces distinctions sont de nature à renforcer davantage la place de la ville en tant que destination touristique incontournable, de par l’ensemble des potentialités qu’elle recèle, elles “nous mettent tous dans l’obligation d’agir ensemble dans une synergie inouïe pour fédérer les efforts, capitaliser sur ces acquis, les inscrire dans la durabilité et se mobiliser collectivement afin de doter Essaouira d’un plan de développement homogène”, à même de permettre de trouver des solutions appropriées à toutes les problématiques qui perdurent.

Mettant en exergue la récente visite “historique” du Roi Mohammed VI à Essaouira, il a souligné que la visite du Souverain ne pourrait que donner un “coup d’accélérateur” à la dynamique que connaît la province qui vit, ces dernières années, aux rythmes de projets structurants de grande envergure.

Il a, dans ce sillage, appelé les professionnels du secteur touristique et hôtelier et toutes les forces vives de la province à se joindre à cet effort constructif, destiné à promouvoir le “Label” Essaouira et à consolider la place de choix de cette cité sur les plans économique, social, culturel et touristique.

De son côté, le Délégué provincial du Tourisme à Essaouira, Mouhsine Chafaï El Alaoui, a mis en relief, dans une présentation exhaustive, l’évolution très remarquable des principaux indicateurs touristiques au niveau de la province.

Ainsi, il a indiqué que l’offre en infrastructure touristique a enregistré une forte croissance entre 2010 et 2020 : établissements d’hébergement classés (+223%), restaurants classés (+262%), agences de transport touristique (+191%), agences d’activités de loisirs et de sports (+233%) et accompagnateurs et guides touristiques (+90%).

Rappelant que le tourisme constitue un levier de croissance et un moteur de développement économique et social pour la province (12.000 emplois directs, 1,4 milliard de DH de recettes générées par les non-résidents et 22% du PIB de la province), Chafaï El Alaoui a noté que la capacité hôtelière et litière a réalisé, elle aussi, une importante progression, passant de 2.720 lits en 2009 à 6.428 lits en 2019, soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 9%.

Il a, en outre, fait remarquer que le nombre des arrivées et nuitées a presque doublé entre 2010 et 2019, passant respectivement de 131.951 à 235.743 arrivées et de 309.608 à 556.904 nuitées, soit un TCAM de 7% pour chaque segment, avec à la clé une hausse moyenne de 13% des arrivées et de 10% des nuitées au cours des 4 dernières années, ce qui représente une “surperformance” par rapport à la moyenne nationale.

Il a, dans la foulée, relevé que le taux d’occupation, qui a connu une évolution durant la période 2009-2019, a enregistré une augmentation constante durant les 4 dernières années (+12 points).

Chafaï El Alaoui a, d’autre part, souligné que la France demeure le premier marché émetteur de touristes au niveau de la province, suivi de l’Allemagne et du Royaume Uni, avec l’émergence de nouveaux marchés (Chine, Pologne, Amérique Latine), mettant en exergue l’évolution du trafic aéroportuaire au niveau de l’aéroport Essaouira-Mogador entre 2010 et 2019, ainsi que le renforcement de la desserte aérienne (34 vols hebdomadaires actuellement) qui a permis de doubler le nombre de passagers en 4 ans, entre 2016 (68.240 voyageurs) et 2019 (120.435 voyageurs).

Et de conclure que si l’année 2019 a vu tous les indicateurs au vert pour le tourisme, qui constitue l’un des vecteurs majeurs de l’économie locale, l’ambition de doubler la taille du secteur exige “une forte montée en puissance de nos actions” notamment en matière de promotion des produits, de gouvernance, de compétitivité du tissu, de transport aérien et d’environnement touristique et ce, pour répondre aux défis de développement.

Cette journée d’incubation a été, en outre, l’occasion d’alimenter la réflexion du Conseil Provincial du Tourisme d’Essaouira quant à son essor touristique, afin d’intégrer la feuille de route 2020 tracée par la Confédération Nationale du Tourisme (CNT).

Par ailleurs, un questionnaire en ligne sera partagé via le CPTE afin d’alimenter davantage les retours et réflexions des internautes pour ainsi élaborer une stratégie touristique locale et participative qui met en avant les importants atouts et les énormes potentialités dont regorge la province d’Essaouira, l’objectif ultime étant d’améliorer davantage les performances touristiques de la ville et de consolider son rayonnement et sa place de choix en tant que l’une des destinations les plus attractives et les plus prisées sur les plans national et international.