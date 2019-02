Le système de la protection sociale au Maroc reste « incomplet, limité et vulnérable », a estimé ce mercredi à Rabat le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami.

Intervenant à l’ouverture de la 4ème édition du forum parlementaire sur la justice sociale, organisé par la Chambre des conseillers, sous le haut patronage de SM Le Roi Mohammed VI, Reda Chami a indiqué que 60% de la population active ne sont pas couverts par un régime de pension et 46% ne bénéficient pas d’une couverture médicale.

Chami a également relevé qu’une minorité de salariés du secteur privé bénéficie d’une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, sans oublier l’absence d’un régime dédié à la protection sociale de l’enfance, des personnes en situation de chômage et des personnes en situation de handicap.

Face à ce constat, souligne Chami, le conseil sur la base d’un rapport élaboré en mars dernier sur la Protection sociale au Maroc appelle à une réforme structurelle de ce régime de manière à surmonter les difficultés constatées et garantir aux citoyens une couverture sociale adéquate et pérenne.

Dans ce contexte, Chami a rappelé que le conseil a émis une série de recommandations portant sur la conformité des politiques publiques de protection sociale avec les standards normatifs internationaux, la réduction de la vulnérabilité de la protection sociale des salariés du secteur privé par rapport à l’insécurité du marché du travail, et l’augmentation à court terme du plafond des cotisations à la CNSS pour atteindre 6 500 dirhams, ainsi que l’instauration de son indexation sur la moyenne des salaires déclarés au régime.

Le CESE recommande aussi la mise en place d’une protection sociale pour l’enfance et les personnes en situation de chômage et de handicap, ainsi qu’une autre protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le Conseil propose en outre l’harmonisation des régimes obligatoires d’assurance-maladie de base, notamment au niveau des paniers de soins, des taux de couverture et des taux de cotisation avec comme objectif la mise en place d’un régime national universel de base, ainsi que l’actualisation de la tarification nationale de référence pour le remboursement et la prise en charge des prestations en appui sur un processus actif, public et transparent de dialogue et de conventionnement avec les organisations représentatives des praticiens et des fournisseurs d’équipements et de médicaments.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, ce forum est marqué par la participation de plusieurs responsables gouvernementaux et des partenaires de la Chambre des conseillers, à savoir le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national des droits de l’Homme et l’Association des présidents des régions.

Les thématiques se répartissent sur quatre axes principaux : « la protection sociale: visions croisées », « gouvernance des systèmes de protection sociale », « le ciblage dans les programmes d’appui social » et « durabilité et financement des programmes d’appui et du système de protection sociale ».

IM