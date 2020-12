Rabat Business School, Université Internationale de Rabat arrive en tête du classement pour le Maghreb des meilleurs business schools réalisé par Jeune Afrique, devant l’ISCAE (Maroc) et la Mediterranean School of Business (Tunisie). Selon le magazine panafricain, « Rabat Business School crée la surprise » tant sur « la qualité de l’accueil de ses étudiants » que « sur la rigueur de ses enseignements » et poursuit : « L’Ecole vient d’ailleurs de décrocher la prestigieuse accréditation AACSB ».

Pour Olivier Aptel, Directeur Général de Rabat Business School, « ce classement reflète la vision que nous avons définie il y a plusieurs années et qui consiste à devenir la référence en Afrique pour l’éducation au management. Nous poursuivrons dans les années à venir notre travail d’amélioration permanente de la qualité de nos enseignements, de la pertinence de nos publications scientifiques et de nos relations de proximité avec les entreprises ».