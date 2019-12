L’Université Internationale de Rabat a inauguré le nouveau bâtiment de Rabat Business School. Ce building de 12 000 m2, le cinquième construit sur le Campus de l’UIR, a pour vocation d’accueillir Rabat Business School qui compte aujourd’hui 1400 étudiants sur les 4 600 inscrits à l’UIR.

Conçu selon les standards internationaux, ce bâtiment regroupe :

• 1 Auditorium de 630 places

• 7 amphithéâtres de 50 à 150 places

• 36 salles de cours

• 10 salles d’études ouvertes 24h/24h

• 3 espaces de co-working

• 1 salle des marchés de 40 places

• 2 cafétérias

• 54 bureaux pour les professeurs et le personnel

• 7 bureaux pour les Clubs d’étudiants

• 5 salles de réunion

‘‘Ce nouveau building s’inscrit dans la stratégie que nous déployons depuis deux ans et qui vise à acquérir la position de leadership en Afrique pour l’éducation au Management. Il donnera une identité forte à la marque ‘Rabat Business School’ et permettra d’accueillir, selon les normes internationales les plus exigeantes, 2600 étudiants marocains et internationaux à horizon 2023’’, indique Olivier Aptel, le directeur général de Rabat Business School