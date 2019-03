Ryad Square, le tout nouveau centre commercial de Rabat, ouvrira ses portes le 19 avril 2019 au cœur du quartier Souissi. Déployé sur 34 000 m2 dont 15 000m2 de surface de vente), ce nouveau Mall propose une multitude d’enseignes de loisirs, restauration, bricolage, mode, décoration… dont plusieurs marques internationales présentes pour la première fois à Rabat et au Maroc.

Fruit d’un investissement de 220 millions de dirhams et d’une collaboration entre FC2B, foncière spécialisée dans le retail filiale de Bricoma Holding, et ArchiPlus (Mounir Hargam), Ryad Square ambitionne d’attirer plus de 3 millions de visiteurs par an et pourvoir à quelque 750 emplois direct en plus des 4 000 emplois indirects.

A noter que, parmi les enseignes qui sont à découvrir en avril, figure une grande surface alimentaire : Super U dont c’est la première implantation au Maroc.