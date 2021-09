El Abdi, seul candidat en lice, a obtenu 63 des 72 suffrages exprimés, trois votes contre et quatre abstentions, sachant que le Conseil compte 75 membres.

Neuf vice-présidents ont été aussi élus lors de cette séance, à savoir dans l’ordre Saad ben M’Barek du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Hilali du Parti de l’Istiqlal (PI), Adil Al Ouardighi (PAM), Abdelghani Bellil (RNI), Mounira Rahoui (PI), Rachida Fadel (PAM), Mustapha Jouadi (RNI), Mohammed Hafid (PI), Nadia Rahmani (RNI).

Le poste de secrétaire du Conseil a été confié à Karima Salama (PAM) qui aura comme adjoint Adil Benhamza (PI).

Dans une déclaration à la presse, El Abdi a indiqué que les élections du nouveau Conseil se sont déroulées dans “un climat démocratique et dans le cadre d’un accord institutionnel préétabli”.

La région est confrontée à de grands défis, étant donné que le Maroc est toujours confronté aux conséquences de la Covid-19, a-t-il relevé, assurant que les potentialités de cette région œuvreront dans un cadre participatif afin de relever ces challenges et se pencher sur les dossiers relatifs notamment aux investissements publics et privés, à l’emploi et aux infrastructures.