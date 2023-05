Après des résultats jugés catastrophiques, Aziz El Badraoui a décidé de se retirer de la présidence du Raja de Casablanca (RCA). Une annonce qui intervient en pleine controverse.

L’équipe mythique de Casablanca a annoncé, dans la soirée du 4 mai via sa page Facebook, que : « le Bureau directoire a tenu une réunion exceptionnelle urgente, sur ordre d’Aziz El Badraoui, afin de discuter de la situation de l’équipe.

Suite à de longues discussions, il a été décidé de tenir une assemblée générale normale et exceptionnelle, le 26 mai 2023, afin de présenter les rapports disciplinaire et financier pour validation, ainsi que la démission du président et de son Bureau. Une élection aura lieu afin de nommer un nouveau président et un Bureau directeur ».

Une annonce qui intervient quelques jours après le décès d’une supporter, lors d’une bousculade qui a eu lieu pendant la rencontre opposant le RCA à Al-Ahly, et qui s’est soldé par un nul, parachutant l’équipe en dehors de la Ligue des Champions de la CAF.