Infomediaire Maroc – Un Boeing B767-300 Freighter, d’une capacité de 45 tonnes, vient de renforcer la flotte de la Royal Air Maroc (RAM) Cargo. L’avion, qui offre une autonomie de vol plus étendue (11 heures contre 4 auparavant), entrera en service au cours du mois de mai, ouvrant ainsi de nouveaux marchés devant cette filiale de la compagnie aérienne marocaine. Et forte de cette nouvelle acquisition, RAM Cargo proposera désormais 3 nouveaux produits, à savoir le Cargo Pharma pour l’envoi de produits pharmaceutiques à température contrôlée, le Cargo Stable pour le transport de chevaux et d’animaux vivants de grande taille, et le Cargo Outsize pour les expéditions hors-gabarit.

A noter que, dans un 1er temps, le programme régulier des vols Tout Cargo couvrira 9 destinations en Afrique et en Europe (Bruxelles, Francfort, Alger, Nouakchott, Accra, Lagos, Abidjan, Lomé et Bamako).

Rédaction Infomediaire.