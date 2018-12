Infomédiaire Maroc – La prochaine intégration de la Royal Air Maroc (RAM) à l’alliance aérienne mondiale Oneworld, annoncée mercredi à New York, contribuera à la promotion de la destination Maroc à travers le monde, a affirmé le président de la RAM, Abdelhamid Addou.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à New York suite à l’annonce de cette intégration, Addou a relevé que les compagnies membres de l’alliance Oneworld comptent plus de 200 millions d’adhérents aux programmes de fidélité et représentent une nouvelle clientèle touristique importante pour le Maroc, en provenance de marchés nouveaux et stratégiques comme les Etats-Unis d’Amérique, le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Japon, la Malaisie, l’Australie et l’Europe du nord.

En outre, le Maroc figurera automatiquement dans le catalogue de tous les membres de ces programmes de fidélisation qui auront ainsi la possibilité de découvrir la destination Maroc. Cette visibilité s’étend également à l’ensemble des pays d’Afrique desservis par Royal Air Maroc.

« Royal Air Maroc est ravie et honorée d’avoir été invitée à devenir les ailes de Oneworld en Afrique », a ajouté le patron de la RAM.

« Cela dénote, en premier lieu, de l’image et de la place de notre pays, au niveau continental et mondial, à travers nos fondamentaux, et le développement de nos infrastructures », a-t-il dit.

Oneworld regroupe certaines des plus grandes compagnies aériennes du monde, engagées à fournir le meilleur niveau de service et de prestations aux voyageurs internationaux fréquents.

Selon la RAM, le Maroc bénéficiera aussi de la communication établie périodiquement par Oneworld, mettant en exergue les différentes destinations proposées par ses membres. Ces campagnes sont véhiculées à travers une large palette de plateformes de diffusion allant du site web jusqu’au contenu Inflight à bord des avions des compagnies membres en passant par les comptes sur les réseaux sociaux. Cela sera une occasion pour faire connaitre le Royaume et mettre en valeur ses spécificités et richesses touristiques et culturelles auprès d’un large public.

La communication autour de la destination Maroc se fera également dans les hubs respectifs des compagnies membres tels que Miami, Dallas, New York, Londres, Madrid, Moscou, Helsinki, Sao Paolo, Santiago du Chili, Buenos Aires, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Doha, Amman, Colombo, et Kuala Lumpur, et ce à travers des campagnes d’affichage et digitales régulières.

Casablanca, qui est aujourd’hui un hub de transit entre l’Afrique et l’Europe, gagnera en attractivité et s’imposera comme la plateforme idoine reliant le Maroc et l’Afrique au reste du monde.

En effet, les passagers Oneworld qui passaient par les hubs européens comme Paris, Lisbonne ou Francfort pourraient choisir Casablanca comme nouvelle station de transit offrant des possibilités de séjour.

L’adhésion à une Alliance mondiale était un objectif stratégique majeur sur lequel travaillait Royal Air Maroc depuis de longues années. Une dynamique a été donnée à ce projet depuis 2017, à travers l’amorce de nouvelles discussions avec le top Management de Oneworld avec une approche innovante accompagnée par la mise en place de partenariats aériens, et en particulier avec quelques membres influents, a indiqué la compagnie nationale.

La RAM a conditionné son intégration, devant être officialisée à la mi-2020, par l’obtention du statut de « Full member & Shareholder Member », statut dont ne disposent pas toutes les compagnies membres.

