Infomédiaire Maroc – Le Chef du gouvernement, M. Saâd Eddine El Othmani se rendra vendredi et samedi dans la Région du Souss Massa, à la tête d’une délégation qui comprend des ministres et des responsables de plusieurs départements et établissements publics.

Ce déplacement, qui s’inscrit dans le cadre des visites qu’effectue le Chef du gouvernement dans les différentes régions du Royaume, sera l’occasion de suivre plusieurs projets de développement qui concernent nombre de secteurs ainsi que leur mise en oeuvre par les autorités et les collectivités locales, a indiqué jeudi le département du Chef du gouvernement dans un communiqué.

La visite s’inscrit aussi dans le cadre de l’exécution des orientations Royales contenues dans les discours du Trône et de l’anniversaire de la Fête de la Révolution du Roi et du peuple, ainsi que dans le cadre de la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée et des efforts visant à hisser le niveau des collectivités territoriales en vue de l’adoption de la charte de la déconcentration administrative.

Depuis juillet 2017, le gouvernement a procédé à l’organisation de visites dans plusieurs régions (Fès-Meknès, Daraa-Tafilalet, Marrakech-Asfi, Beni Mellal-Khénifra et l’Oriental), pour écouter les responsables publics, les acteurs privés et les représentants de la société civile en vue d’accélérer la mise en oeuvre des projets de développement et d’oeuvrer de concert pour surmonter les obstacles aux investissements et aux projets structurels dans les secteurs économique, culturel et sportif, entre autres.

Les intervenants lors des réunions que seront présidées par le Chef du gouvernement à l’occasion de cette visite livreront un diagnostic exhaustif de la région outre la présentation d’un plan de développement destiné à ses provinces, conclut le communiqué.

