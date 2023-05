Comme pour le reste du monde, le Maroc a subi de plein fouet les retombés de la pandémie de Covid-19 sur son économie. Avec la fermeture des frontières et la mise en place de mesures de confinement, de nombreux secteurs, notamment l’industrie, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration et l’artisanat se sont retrouvés en arrêt. Cela dit, malgré ces défis, le royaume ne cesse de chercher à rebondir et à relancer la machine économique.

Le gouvernement a entrepris de nombreuses mesures, sous la direction du Roi Mohammed VI, afin de permettre aux différents secteurs générateurs de richesse de retrouver leur rythme de croisière. Une mission qui s’avère difficile, au vu d’un contexte mondial assez compliqué, mais chose qui reste toutefois réalisable.

Avec l’engagement de l’Exécutif, des représentants des différents secteurs affectés et d’autres organismes concernés, la question de trouver des solutions concrètes aux défis auxquels est confrontée l’économie, ainsi que les opportunités qui se présentent, s’avère être une nécessité.

Dans ce sens, l’Ordre Mondial des Experts Internationaux (OMEI), œuvre à travers sa filiale marocaine, qui compte une quarantaine de professionnels issus de différents domaines d’activité, pour trouver des solutions pour aider les entreprises nationales à surmonter la crise et saisir les opportunités émergentes.

Ainsi, Kawtar Ouchrif, Consultante et Représentante de l’Institut des Experts Internationaux (IEI) et de l’OMEI Maroc, met en avant les leçons à tirer de la pandémie et les mesures à prendre pour assurer une reprise économique durable et inclusive au sein du royaume.

Quelle lecture faites-vous de l’économie marocaine post-Covid ?

La crise de la COVID-19 a eu d’importantes répercussions dans le monde depuis son apparition en 2020. Son impact a été grandement et rapidement ressenti sur la machine économique, ce a qui évidemment nécessité l’intervention de tous les pays, afin d’en limiter les dégâts.

La pandémie a imposé le fait que l’on cherche à réfléchir de façon innovante et de se diriger vers une optique plus souple, de manière à surmonter l’instabilité et l’incertitude. La crise de la COVID-19 est coûteuse pour l’économie internationale, chose qui se ressent aussi au Maroc, qui n’échappe pas aux conséquences économiques et sociales désastreuses qui en résultent.

Toutefois, les mesures entreprises par le pays pour soutenir la machine économique, notamment en mettant en œuvre un plan de relance, en augmentant les dépenses de santé et en apportant un soutien aux secteurs touchés tels que le tourisme et les petites et moyennes entreprises, sont des choses positives, surtout que le royaume peut compter sur le soutien de la Banque mondiale, par exemple, qui prévoit un rebond de la croissance sur les années à venir.

De nombreuses multinationales ont décidé de revoir leur stratégie, certaines ayant été contraintes de baisser le rideau pour développer leurs activités dans leurs pays d’origine. Quel impact cela a-t-il eu au Maroc ?

La crise sanitaire a poussé les entreprises à chercher des moyens efficaces pour contrecarrer rapidement les effets de la COVID-19 sur leurs activités, et ce, en mettant en œuvre de nouvelles procédures et stratégies. Sous la pression de leurs sociétés mères et face à l’incertitude, les multinationales n’ont eu d’autre choix que de se tourner vers l’intérieur, pour satisfaire les besoins de leurs populations avant les intérêts et les bénéfices, ce que l’on peut bien comprendre, dans un sens, dans un scénario pareil.

La décision de certaines multinationales de revoir leur stratégie et de se concentrer sur le développement de leurs activités dans leur pays d’origine peut avoir un certain impact négatif sur l’économie marocaine, notamment en termes d’investissements directs étrangers (IDE) et de commerce avec l’étranger. L’on se retrouve dans un scénario où la balance économique est déstabilisée, avec un recul important des devises, une diminution des IDE et une réduction de l’activité économique dans le pays.

Par ailleurs, le Maroc a besoin de repenser sa culture d’entreprise sur tous les niveaux, en particulier auprès des jeunes. Nos jeunes ont besoin d’un réel accompagnement, car ceux-ci sont une partie indéniable du tissu économique. D’après les derniers chiffres présentés par le ministère de l’Inclusion économique, de la petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, le nombre d’autoentrepreneurs au Maroc est de 300.000, à noter que seulement 12 % des PME ont accès au financement. Les pouvoirs publics doivent donc jouer leur rôle de régulation et assurer un environnement propice à la stabilité macro-économique et favorable aux entreprises et aux entrepreneurs, afin de relancer l’économie nationale.

Toutefois, il est important de noter que de nombreuses multinationales ont continué à opérer au Maroc et ont même étendu leurs activités dans le pays malgré la pandémie.

Quelles sont les leçons à tirer pour le Maroc, notamment en ce qui concerne son économie et ses relations avec ses pays partenaires ?

Tout en demeurant ouvert sur le monde, le Maroc a besoin d’être autosuffisant en termes de santé et d’économie. Cette situation nous rappelle donc à une triste réalité : en cas de crise, qu’elle soit sanitaire ou économique, le multilatéralisme n’est que de façade et les pays africains ne doivent compter que sur eux-mêmes.

Sur un terrain aussi vital que la santé, le Maroc ne peut plus se permettre de dépendre des autres. Il faut mettre en place une politique claire à long terme pour s’adapter au changement et trouver le moyen d’accélérer la transformation structurelle de notre économie.

En diversifiant son économie, en participant au commerce international, en promouvant la coopération, en investissant dans l’innovation et en garantissant la transparence, le Maroc peut créer un avenir stable et prospère pour ses citoyens.

Où se positionne la stratégie « green » adoptée par le Maroc pour son économie, par rapport au reste du monde ?

Le Maroc a pris plusieurs mesures pour promouvoir une économie plus verte, notamment l’adoption de la Charte nationale de l’environnement et du développement durable en 2019, qui souligne l’importance du développement durable et de la protection de l’environnement. Le pays a également fixé des objectifs ambitieux pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et augmenter sa part de sources d’énergies renouvelables.

Le royaume a beaucoup investi dans les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne. En 2015, le pays a lancé le complexe solaire Noor Ouarzazate, l’une des plus grandes installations d’énergie solaire au monde, qui vise à fournir de l’électricité à plus d’un million de personnes.

L’Union européenne et le Maroc ont signé fin octobre à Rabat, un partenariat vert, le premier du genre, afin de renforcer leur coopération énergétique et lutter contre le réchauffement/dérèglement climatique, et plus récemment encore le mémorandum d’entente sur la feuille de route relative au commerce d’électricité durable, signée à Charm El Cheikh le 10 novembre entre le royaume, l’Allemagne, la France, l’Espagne et le Portugal.

Ce partenariat vert à œuvrer pour l’adoption de systèmes reconnus de certification de l’électricité verte, permettant une garantie sur la nature et l’origine de l’électricité, et apportant ainsi un approvisionnement des industriels, collectivités, et citoyens des cinq pays en électricité verte.

En outre, le pays a mis en œuvre plusieurs politiques et initiatives visant à promouvoir l’agriculture durable, comme le Plan Maroc Vert (PMV), qui vise à accroître la productivité agricole tout en préservant les ressources naturelles.

Dans l’ensemble, l’évolution du Maroc vers un développement vert est une vision à moyen et long terme positive vers la création d’un avenir plus durable, et elle démontre l’engagement du pays à lutter contre le changement climatique et l’intégration des marchés de l’électricité durable des cinq pays, facteurs de création d’activités pour les entreprises, de création d’emplois, et de lutte contre le réchauffement climatique.