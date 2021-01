Renault veut produire cette année 440.000 voitures au Maroc, dont 340.000 à Tanger et 100.000 à Casablanca. Cet objectif aurait dû être atteint en 2020, mais la pandémie a conduit à la fermeture temporaire des usines, d’autant plus qu’il y a eu de nombreux cas d’infection par Covid.

Pour rappel, en 2019, 395.000 voitures Dacia et Renault ont été produites au Maroc, dont 304.000 à Tanger et 91.000 à Casablanca. A Tanger, Renault prévoit de poursuivre la production des modèles Dokker et Lodgy. En outre, la production de Sandero, Sandero Stepway et Logan augmentera à Casablanca.