Après presque six mois de fermeture à cause de la pandémie, certains musées new-yorkais ont pu rouvrir ses portes ce jeudi avec une capacité d’accueil limitée à 25%, des contrôles de température à l’entrée et de strictes mesures de distanciation.







Dans ces conditions, et avec un secteur touristique à l’arrêt, seuls quelques amateurs d’art avaient réservé un créneau horaire pour ce premier jour de réouverture. Le célèbre musée d’art moderne new-yorkais MoMA se limite à accueillir 100 personnes par heure, même s’il espère pouvoir progressivement augmenter ce chiffre, a expliqué Sonya Shrier, chargée des relations avec les visiteurs au musée.