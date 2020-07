Le Sénégal va appliquer le principe de réciprocité en matière de reprise des vols internationaux à tous les Etats ayant pris des mesures à son encontre, a fait savoir le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

“Pour la réouverture du ciel aux vols internationaux, le principe de réciprocité sera applicable à tous les Etats ayant pris des mesures à l’encontre du Sénégal”, a écrit Sarr dans une note reprise jeudi par la presse locale.

Cette mesure a été prise suite à la décision de l’Union européenne de bannir le Sénégal de la liste des pays dont les résidents sont autorisés à y voyager.

Sarr a expliqué dans cette note les détails de cette réouverture qui concerne la reprise des vols du Sénégal vers l’international, de l’international vers le Sénégal, mais aussi du survol du territoire sénégalais par les compagnies de transport aérien.

Il a affirmé avoir déjà demandé à l’Agence nationale de l’aviation civile et de météorologie (ANACIM) d’entamer la procédure de notification, en précisant que la reprise du trafic aérien se ferait selon un protocole déjà établi par les services compétents, soumis au ministère de la Santé et validé par celui-ci, suivant les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Le président sénégalais Macky Sall a aussi insisté, mercredi lors du conseil des ministres, sur “l’importance d’une bonne préparation de la réouverture des frontières aériennes à partir du 15 juillet 2020”.