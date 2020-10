La production de l’énergie électrique au niveau national, s’est repliée de 6% à fin août 2020, après un retrait de 7,9% à fin juin 2020 et une hausse de 23,4% un an auparavant, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette évolution recouvre une baisse de la production privée de 4,5%, de celle de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) de 11,4% et des projets de la loi 13-09 de 4%, légèrement atténuée par un renforcement de l’apport des tiers nationaux de 62,9%, précise la DEPF dans sa note de conjoncture d’octobre 2020.

De son côté, le volume de l’énergie importée continue sa décélération à fin août 2020, affichant une hausse de 55,5%, après +76,6% au terme du premier semestre 2020 et -88,8% il y a une année, compte tenu d’un retrait du volume de l’énergie nette appelée de 2,4% (après -4% et +5% respectivement), relève la même source.

Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle a enregistré une accélération courant le mois d’août 2020 à +3,1%, après +0,5% au mois précédent, nourrie du renforcement des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension adressée aux abonnés autres que les distributeurs de 9,2% (après une évolution négative entre les mois d’avril et juillet) et de celles adressées aux ménages de 6,1%.

Au total, la consommation de l’énergie électrique s’est améliorée de 1,8% courant les deux premiers mois du troisième trimestre 2020, portant la baisse de cette consommation à -3,1% à fin août 2020, après -4,9% au terme du premier semestre 2020 et +0,7% à fin août 2019.