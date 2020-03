CIH BANK offre à ses clients impactés financièrement par la pandémie Covid-19, la possibilité de reporter les échéances des crédits au logement et à la consommation pour une durée de 4 mois [Mars, Avril, Mai et Juin 2020].

1) Les clients bénéficiant d’un report automatique et gratuit (Sans obligation de demande) :

Clients détenteurs d’un crédit au logement FOGARIM [crédits octroyés aux personnes à revenus modestes et non réguliers].

2) Les clients pouvant bénéficier du report sous réserve de dépôt de demande :

• Clients affiliés à la CNSS en arrêt temporaire de travail bénéficiant de l’aide accordée par le Fonds Spécial Covid-19,

• Clients exerçant dans le secteur informel bénéficiant de l’aide du fonds Covid-19.

3) Canaux de dépôt de la demande:

• Sur le site CIH ONLINE ou l’application CIH MOBILE [nouvelle mise à jour] à travers la fonctionnalité dédiée au report de crédit,

• Site officiel : https://www.cihbank.ma/demande-de-report,

• Agences bancaires Cih Bank.