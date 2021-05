L’Université Euromed de Fès (UEMF) organise du 19 au 26 mai prochain, au sein de son éco- Campus, « La Semaine Africaine de l’UEMF » sous le thème « l’Afrique, continent de l’avenir » en collaboration avec son partenaire et sponsor officiel de l’évènement Bank of Africa.

Première édition d’une série annuelle d’évènements, La Semaine Africaine de l’UEMF représente un rendez-vous, mais aussi, une occasion de se retrouver, de communiquer et de réfléchir ensemble sur les enjeux et les opportunités liés à l’Afrique.

Cet évènement s’inscrit dans le même contexte que la journée mondiale de la diversité culturelle ainsi que la journée mondiale de l’Afrique, respectivement prévues les 21 et 25 mai 2021. Au vu de sa portée internationale, plusieurs personnalités éminentes du monde diplomatique, en particulier plusieurs ambassadeurs des pays frères et amis d’Afrique, mais aussi du monde académique et culturel, du secteur économique et social et de la Société Civile, prendront part à cette semaine dédiée au continent Africain.

Les principales activités et les objectifs visés :

Cet évènement sera principalement marqué par trois activités majeures quotidiennes. « La cérémonie de La Semaine Africaine de l’UEMF connaitra diverses activités dont des conférences et des tables rondes, des activités culturelles et récréatives et un moment fort pour de fructueux échanges avec les entreprises et les organismes nationaux et internationaux conviés », expliquent les organisateurs, attendant avec impatience le début de l’évènement.

La Semaine Africaine de l’UEMF vise à promouvoir une meilleure compréhension de notre continent ; créer un espace de rencontre regroupant des diplomates, des chefs d’entreprises, des chercheurs, des journalistes etc., pour interpréter les dynamiques internes et externes qui animent le continent, proposer des grilles de lecture des réalités africaines dans leur diversité et leur. Complémentarités, réfléchir et débattre sur des thématiques d’intérêt commun pour l’Afrique, les perspectives et les modèles de développement, repenser ensemble les nouvelles orientations stratégiques que l’Afrique en général et le Maroc en particulier à mettre en oeuvre au regard de ce que représente l’axe “Europe Méditerranée Afrique” en termes d’opportunités et de potentialités de développement »

Un évènement qui vise le développement de l’Afrique :

En outre, La semaine Africaine de l’UEMF permettra aux participants de mieux connaître l’Afrique, de favoriser les échanges et faciliter les rencontres avec des recruteurs et des décideurs actifs sur le continent, et enfin, de prendre conscience du potentiel de l’Afrique en termes de ressources humaines.

Par le biais de cet événement, l’UEMF et Bank of Africa souhaitent susciter des initiatives et actions concrètes pour le développement du continent. Ainsi l’Université prévoit d’organiser très prochainement un évènement similaire dans trois capitales de l’Afrique subsaharienne notamment à Dakar (Sénégal), à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Libreville (Gabon).

L’Université Euromed de Fès : mission et vision

Placée sous la Haute Présidence d’Honneur de son initiateur sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Université

Euromed de Fès (UEMF) est une Fondation d’utilité publique, à but non lucratif.

Elle offre des formations d’excellence, conduit des recherches scientifiques de très haut niveau, en lien étroit avec le monde socio-économique et oeuvre à construire dans ce haut lieu du savoir et de la culture qu’est la ville Fès, un cadre d’enseignement supérieur et de recherche basé sur le dialogue interculturel, l’échange et la coopération entre les deux rives de la Méditerranée, avec un prolongement naturel vers l’Afrique Subsaharienne. Elle contribue ainsi, sous l’angle académique et scientifique, au développement et au renforcement de l’intégration régionale dans l’espace Europe-Méditerranée-Afrique.

Se définissant comme une université pluridisciplinaire, l’Université Euromed de Fès donne une grande importance aux trois cycles de la formation universitaire. Ses programmes de formation sont conçus de sorte à donner aux lauréats un fort potentiel d’employabilité et/ou d’entreprenariat, qui leur permet d’être au rendez-vous des défis de demain.