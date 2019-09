{"id":132,"instanceName":"moulay hafiud","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/moulay2019.jpg","youtubeID":"6C5hbkuYnWc","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Le groupe italien Proma, spécialisé dans la fabrication des sous-ensembles et composants métalliques pour industrie automobile, a inauguré le mardi 17 septembre 2019, sa nouvelle usine « Proma Industrie », à Atlantic Free Zone Kenitra.

La cérémonie d’inauguration de cette usine s’est déroulée en présence du Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy, et du Président du Groupe italien Proma, Nicola Giorgio Pino.

A cette occasion, Moulay Hafid Elalamy s’est félicité de l’inauguration de l’usine de l’un des leaders mondiaux de la fabrication d’armatures de sièges automobiles et des pièces embouties, qui renouvelle sa confiance en la plateforme industrielle marocaine et intègre l’écosystème PSA lancé par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, le 20 juin 2019.

La construction de l’usine Proma Industrie, d’une superficie totale d’environ 28.000 m² (une première phase de 19000 m²), a débuté au troisième trimestre 2018 et a été achevée dans 6 mois afin de respecter les engagements pris par le Groupe auprès de ses clients. Des travaux d’extension de 8.900 m² sont déjà programmés et vont démarrer fin 2020 afin de répondre à l’augmentation de la production de PROMA dans le Royaume.

Cette usine qui capitalise un investissement de 320 millions de dirhams, permettra la création de 121 postes d’emploi direct avec un chiffre d’affaires annuel de 250 millions de dirhams à l’export.

Cette nouvelle usine compte déjà parmi ses clients : PSA Kénitra, Magneti Marelli Tanger, Magneti Marelli Latam , PSA/OPEL Espagne via Proma Espagne, Nexteer Kénitra et Tuyauto Gestamp Kénitra. Elle opère non seulement au sein de l’écosystème automobile de Kénitra mais développe également ses activités vers l’écosystème automobile de Tanger ainsi que vers les pays voisins.

Pour rappel, le groupe Proma dispose déjà d’une autre usine, « PROMAGHREB », située sur le Park industriel de RENAULT SOMACA à Casablanca. Cette usine réalise l’assemblage et la livraison des sièges en just in time pour toute la production des voitures fabriquées par Somaca, y compris la production de mousse et la peinture cataphorèse depuis 1997. Promaghreb a été parmi les premières entreprises qui opère dans le secteur automobile au Maroc et la première filiale du groupe hors Italie.