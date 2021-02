TIBU Maroc dévoile son nouveau livre « Insertion socioéconomique des jeunes par le sport » qui reprend Initiative Intilaqa, 1er programme d’insertion professionnelle des jeunes en situation de NEET par le sport sous un angle scientifique en étroite collaboration avec l’équipe de recherche du LRFPG de l’ENCG Casablanca.

Lancé par l’organisation TIBU Maroc en 2019, Initiative Intilaqa est le 1er programme d’insertion professionnelle des jeunes en situation de NEET par le sport en Afrique. Ce programme innovant répond à une urgence nationale en termes de qualification professionnelle et d’employabilité de cette catégorie de jeunes à haut risque. A rappeler que l’ONDH a indiqué dans sa dernière étude sur « La situation des jeunes NEET au Maroc », que le nombre des jeunes sans emploi, hors du système scolaire et sans formation (NEET), s’élève en 2019 à 28,5% soit 1.7 million des jeunes. Le programme « Initiative Intilaqa » permet à ses jeunes en situation de NEET et passionnés par le sport d’explorer le plein potentiel de l’industrie sportive en les inscrivant dans un programme d’une année afin de développer leurs compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales.

Le lundi 22 février, TIBU Maroc a présenté son nouveau livre « Insertion économique des jeunes par le sport » à la presse nationale et à un ensemble d’acteurs universitaires et privés. Ce livre retrace le parcours de l’Initiative Intilaqa en étudiant ses composantes selon des méthodes scientifiques et pédagogiques. Unique dans son genre au niveau national et africain, le programme Initiative Intilaqa a suscité la curiosité d’une équipe de Recherche du LRFPG de l’ENCG Casablanca sous la direction du Docteur « Abderrahim Rharib », spécialiste en Management et Gouvernance de Sport qui s’est lancée pendant une durée de 12 mois à l’observation, l’étude et l’analyse du programme en s’ouvrant sur toutes ses dimensions notamment : le programme pédagogique de formation, le public cible, les familles, les équipes de programme et ses partenaires stratégiques. L’équipe de recherche n’a pas manqué de se prononcer sur la situation des jeunes en situation de NEET et de proposer des pistes pour améliorer leur situation tout en s’inspirant de l’Initiative Intilaqa.

« Après plusieurs années de recherche scientifique consacrées à la gouvernance du sport et aux causes de la violence dans les terrains de football, ma joie est aujourd’hui, immense d’avoir mis mes doctorants sur le projet novateur « Initiative Intilaqa », de TIBU Maroc, destiné à favoriser l’employabilité des jeunes en situation de NEET. Les premiers résultats, le mois qu’on puisse dire, sont réconfortants » déclare Dr. Abderrahim Rharib, Docteur Chercheur en Management et Gouvernance du Sport.

« A TIBU Maroc, nous sommes très fiers d'avoir initié des programmes pionniers en termes d'inclusion socioéconomique des jeunes par le sport. Je suis encore plus fier de dévoiler aux côtés d'une équipe de recherche engagée ce nouveau livre qui va présenter aux lecteurs un programme à la fois innovant et impactant, qui d'ailleurs a prouvé ses 1ers résultats très positifs. Les lecteurs vont pouvoir à la fois découvrir notre programme mais également se rendre compte de la force de sport pour créer des chemins de réussite sur le plan personnel et professionnel à ces jeunes. Je tiens également à féliciter l'équipe de recherche qui a fait un travail remarquable pour présenter ce livre au grand public selon des normes académiques et pédagogiques.

ont cru très fort à ce programme depuis ses premiers pas » annonce Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et Président Fondateur de l’organisation TIBU Maroc.

Gouvernement, secteur privé, société civile, organisations internationales et les acteurs de la recherche scientifique constituent tous l’écosystème auprès duquel TIBU Maroc vise à déployer sa vision stratégique, celle de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l’horizon 2030.

TIBU Maroc milite pour définir le sport comme un moyen d’éducation et d’inclusion socioéconomique des jeunes par le sport, ainsi que le placer comme une brique essentielle dans le modèle de développement des pays africains. Ce livre blanc est une première goûte du plaidoyer que va porter TIBU Maroc à côté d’une panoplie d’acteurs engagés lors du 1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique qui aura lieu du 3 au 6 avril 2021 en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale.