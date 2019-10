{"id":148,"instanceName":"AITEX","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/aitex.jpg","youtubeID":"8BiNiKImEOw","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et sous l’égide du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, la 4ème édition d’AFRICA IT EXPO, événement phare du secteur IT, se tiendra les 24 et 25 octobre, au So tel Jardin des Roses à Rabat.

Ce Business Forum international, organisé par l’APEBI, Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring, en partenariat avec l’AMDIE, Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et l’ADD, Agence de développement digital, est entièrement dédié aux technologies de l’information.

AITEX s’inscrit désormais dans l’agenda annuel des événements incontournables pour les professionnels du secteur de l’IT.

Cette année,AITEX propose le plein de l’innovation, de technologies avancées, de conférences inspirantes et d’expériences inédites. La thématique choisie pour cette édition est : « Faire du Numérique une nouvelle ressource de l’AFRIQUE et un moteur de croissance ». Deux pays seront à l’honneur : la République du Congo et la République Populaire de Chine.

AITEX donnera l’occasion à tous les acteurs du continent et d’ailleurs pour débattre des dernières innovations du secteur IT et de leurs impacts économiques et sociétaux. Quatre thématiques principales seront abordées, à savoir :

• Citizen centric

• Futur du Travail

• Innovation inversée

• DeepTech

D’autres thématiques seront traitées sous forme de Workshops, telles que la « Blockchain », « Cybersécurité» et « Digital Banking » En plus des plénières,AITEX proposera divers temps forts;

Les ateliers et tables rondes thématiques « Afritech », qui permettront d’échanger et d’approfondir divers sujets tout en présentant des solutions ;

L’exposition « Village Tech », vitrine des technologies mondiales et de l’innovation, où les exposants et les startups présenteront leurs produits, technologies et services ;

Le « Startex » : appel à projets reconduit par l’APEBI, a n d’identi er les meilleures Startups du secteur des technologies et du digital symbole de l’innovation émergente, et qui seront présentées durant l’AITEX.

Le « Digital lounge », où se mêleront l’Innovation et le Digital

Les rencontres « btob » l’occasion d’aller à la rencontre d’importants opérateurs économiques et donneurs d’ordre du continent et d’ailleurs.

Comme à l’accoutumée, l’évènement offrira de multiples opportunités aux entreprises et startups pour développer leurs réseaux, débattre de nouvelles idées et rencontrer de nombreux donneurs d’ordre.

AITEX sera aussi l’occasion pour l’APEBI de célébrer son trentenaire lors d’un diner de gala et de présenter son livre blanc. Cet ouvrage est le fruit d’une initiative menée par la Fédération auprès de l’ensemble de ses partenaires et parties prenantes sensibles à IT, et ce dans l’objectif de recueillir leurs visions et leurs recommandations autour du développement de ce secteur clé au niveau national.

« AITEX agit comme une plateforme qui offre l’occasion à de nombreuses entreprises de pouvoir collaborer et échanger avec les leaders technologiques, les acteurs de l’écosystème, les institutionnels, les opérateurs télécoms, les Startups, les écoles et les médias», souligneSaloua Karkri Belkeziz, Présidente de l’Apebi.

A ce titre, il convient de rappeler que l’Afrique constitue un marché en pleine mutation digitale où la révolution numérique bat son plein et où l’usage des nouvelles technologies se répand de plus en plus. Ce développement du numérique en Afrique est de nature à faciliter le développement économique local et régional.