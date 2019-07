Reportage IMTV : Un nouveau centre d’oncologie dernier cri à Casablanca

{"id":113,"instanceName":"CENTRE ONCOLOGIE","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/ancologie.jpg","youtubeID":"GIzoOaVpWm4","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Fleuron du Groupe Akdital, acteur majeur de la santé au Maroc, le Centre International d’Oncologie de Casablanca (CIOC) place l’innovation au cœur du combat contre le cancer. Ouvert depuis le 1er janvier 2019, l’établissement est spécialisé dans la prise en charge médicale et chirurgicale des patients, pour tous les cancers et à tous les âges de la vie.

C’est le premier centre oncologique à proposer au sein d’une même structure une approche globale et intégrée qui couvre toute la chaîne des soins : du diagnostic au traitement, jusqu’à la surveillance. Avec un investissement global de 210 millions de dirhams, le CIOC est aujourd’hui un modèle qui offre aux patients marocains et internationaux des soins de haut niveau et une prise en charge globale conformes aux standards des grands centres anticancéreux en Europe et aux Etats-Unis.

Le CIOC offre aux patients un accompagnement personnalisé qui allie innovation et humanité. Il déploie à cet effet des équipements de pointe pour des traitements de haute qualité qui font de l’établissement une référence en matière de soins anticancer. Ses technologies d’avant-garde et son plateau technique comprennent, entre autres, des services en curiethérapie, radiothérapie, chimiothérapie, médecine nucléaire, immunothérapie, hématologie et greffe de moelle, sénologie et réanimation.

Le CIOC comprend également vingt-huit lits d’hospitalisation, vingt fauteuils de chimiothérapie, trois blocs de chirurgie, trois chambres d’irathérapie, sept lits de réanimation polyvalente, neuf lits de soins intensifs et trois unités de greffe. Il est à ce jour le seul centre équipé d’un TEP scan (Tomographie par Émission de Positons) de toute dernière génération. Cette scintigraphie couplée à un scanner permet après injection d’une petite quantité de glucose de cartographier avec précision les zones d’activité tumorale (les cellules cancéreuses consomment beaucoup de sucre). Le TEP scan est ainsi particulièrement indiqué pour le diagnostic et le suivi des cancers, ainsi que pour évaluer l’efficacité des traitements.

Doté d’un service d’hématologie, le CIOC est en outre l’un des seuls centres anticancer au Maroc à être équipé pour le traitement des tumeurs solides et des cancers du sang.

Privilégiant une démarche multidisciplinaire qui prend en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et sociale, le CIOC met à disposition des patients une gamme de soins paramédicaux avec des services innovants qui offrent du bien-être et du dialogue aux patients et à leurs familles. Chaque patient cancéreux bénéficie d’une prise en charge nutritionnelle, sportive et psychologique gratuite qui lui permet de mieux gérer son cancer. Comme l’équipe médicale, l’équipe paramédicale du CIOC est hautement qualifiée. Elle suit des formations continues en partenariat avec des établissements étrangers, notamment en France.

Le CIOC développe dans ce cadre une approche de la cancérologie fidèle aux valeurs du Groupe Akdital : excellence, partage et bienveillance. Le centre fait ainsi de l’accessibilité aux soins une mission fondamentale de son action. Il est conventionné avec les mutuelles d’Etat et les assureurs privés. Aussi, un partenariat est actuellement en cours de préparation avec le ministère de la Santé en vue de mettre à profit les capacités du CIOC pour prendre en charge les patients, et cela dans un contexte d’engorgement des CHU et d’insuffisance du nombre de centres privés sur le territoire national.