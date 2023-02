Après Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech et Tanger, le réseau d’affaires Business Network International (BNI) étend sa couverture géographique nationale à la région d’Agadir Souss Massa.

« Les entrepreneurs de la région sont demandeurs d’espaces d’échange et de networking afin de stimuler et accroître leurs opportunités d’affaires pour réussir les défis de la relance économique Post-Covid19 « , note Achraf Bouqdib, Directeur National BNI Maroc.

Ce constat a été confirmé lors de la réunion d’informations organisée le 17 février à Agadir, et qui a connu la participation de plusieurs chefs d’entreprises et représentants du tissu économique et social régional.

A l’issue de cette réunion le noyau dur du premier groupe BNI d’Agadir sera constitué et pourra s’appuyer sur tous les moyens que la méthode BNI offre à ses membres pour accroître leur chiffre d’affaires, sur la base du marketing de recommandation et le networking structuré qui fait aujourd’hui de BNI le plus grand réseau d’affaires à l’échelle internationale.

Aujourd’hui, BNI au Maroc compte 13 groupes actifs et d’autres en création dans les principales villes du pays (Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger et bientôt Agadir). Notons que le réseau a signé une croissance record en 2022. Le nombre de membres BNIstes marocains a pratiquement doublé en 12 mois passant de 228 membres à près de 400 membres à fin 2022.

Par ailleurs, l’équipe de BNI Maroc vient de recevoir, cette semaine un nouveau certificat de reconnaissance dans ce sens de la part du chairman et CEO de BNI, Graham Weihmiller.

Le Maroc s’est également distingué lors de la dernière convention internationale de BNI qui s’est tenue à Singapour en novembre dernier en décrochant le prix de la meilleure performance dans la zone EMEA avec une croissance de + 44%.

Concrètement, le réseau BNI permet aux entrepreneurs de bénéficier des avantages du marketing de la recommandation pour développer leurs affaires et leur réseau commercial, tout en s’appuyant sur une approche méthodologique structurée qui a fait ses preuves à travers le monde depuis 38 ans.

En devenant membre de BNI au Maroc, l’entrepreneur a accès à plus de 400 entreprises clientes et partenaires triées sur le volet au Maroc et près de 300.000 BNIstes à travers le monde. C’est autant d’opportunités d’affaires croisées favorisées par des rencontres B2B et des événements de networking locaux et internationaux dans 76 pays.

Le chiffre d’affaires généré par les BNIstes au Maroc est passé de 41 millions de dirhams à 192 millions à fin décembre 2022, soit un bond exceptionnel de +368%. Pour 2023, l’accent sera mis encore plus sur le développement régional avec l’ouverture de nouveaux groupes notamment dans le Sud du Maroc.