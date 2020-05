Lettre adressée par les professionnels de la restauration au ministère de tutelle :

” Madame La Ministre,

Les professionnels de la restauration, notamment les restaurants classés à vocation touristique , avons l’ honneur de solliciter votre haute bienveillance , afin de porter à votre connaissance les difficultés actuelles et futures sans précédent, de notre branche représentée par la Fédération Nationale des Restaurateurs , appuyée par l’ensemble des Associations régionales et provinciales du Royaume.

Contraints à la fermeture de tous nos établissements par le communiqué du Ministère de l’ intérieur du 16 Mars 2020, (relayé par le s décrets de loi 2-20-292, 2-20-293 et 2-20-330) , nous avons conscience de la priorité donnée à la sécurité sanitaire et notre objectif est d’ œuvre r avec le gouvernement dans cette direction. C’est dans cet élan solidaire national initié par notre auguste SOUVERAIN LE ROI MOHAMED V1 – que Dieu le préserve- que les restaurateu rs se sont rassemblés afin d’offrir gracieusement plusieurs milliers de repas en faveur des sans abris, des foyers le s plus démunis et du personnel hospitalier.

Néanmoins , par sa nature conviviale, et sa vocation touristique , il est indéniable que l’ activité de restauration telle que nous l’ avions conçue , reste la plus impactée des activités du tissu commercial.

Nos préoccupations concernent dans un premier temps, la survie de nos entreprises et des centaines de milliers d’emplois y afférant , pendant toute la période de perte d’activité . Puis dans un second temps, l’ accompagne ment financier des entreprises de restauration pour la reprise de l’activité par un plan de relance de ce secteur.

En l’ absence d’activité , les entreprises de restauration, TPME en grande majorité, ne peuvent consentir à s’endetter pour honorer leurs charges incompressibles. D’autant plus que le s banques voient actuelle ment en ce secteur d’activité , un grand risque de défaillance .

Les solutions, de reports d’échéances et de charges fiscales & sociales ne suffisent malheureusement pas à sauver le s emplois de notre secteur sinistré .

C’est en ce sens, que nous demandons par la présente , votre engagement dans la prise de mesures économiques fiscales et sociales en soutien aux centaines de TPME menacées par la crise du COVID”