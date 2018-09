Infomédiaire Maroc – Le cabinet de recherche britannique ‘‘New World Wealth’’ et la banque AfrAsia Bank viennent de publier l’étude ‘‘Africa Wealth Report 2018’’.

Et selon ce rapport, l’Ile Maurice affiche le plus haut niveau de richesse par habitant en Afrique en 2017, avec 32 700 dollars. L’Afrique du Sud (12 900 dollars), la Namibie (12 600 dollars), le Botswana (7 900 dollars), l’Angola (3 900 dollars), l’Egypte (3 900 dollars), le Maroc (3 700 dollars), le Ghana (2 500 dollars), le Kenya (2 400 dollars) et la Côte d’Ivoire (1 900 dollars) complètent le Top 10 continental. A noter que le Maroc est le seul pays du Maghreb figurant dans ce Top 10, avec une absence remarquée de l’Algérie et de la Tunisie.

Rédaction Infomédiaire