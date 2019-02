La compagnie aérienne low cost Ryanair, a annoncé, mercredi, l’ouverture d’une nouvelle base à Toulouse à partir d’octobre 2019, avec 11 nouvelles lignes incluant les villes marocaines d’Oujda et Tanger.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme d’hiver 2019 de la compagnie irlandaise, proposera 20 lignes reliant la ville du sud-ouest de la France à 7 pays, avec 11 nouveaux itinéraires en direction de Tanger et Oujda (Maroc), Brest, Lille, Marseille et Valence (France), Alicante (Espagne), Budapest (Hongrie), Palerme (Italie), Porto (Portugal) et une ligne vers Luxembourg, précise la compagnie sur son portail électronique.

La nouvelle base, qui implantera 2 avions à Toulouse pour un investissement de 200 millions de dollars, permettra de créer 60 emplois, entre pilotes et personnels de cabine, et de transporter 1 million de clients par an, ajoute la même source.

Les nouveaux itinéraires seront répartis comme suit : Oujda et Tanger (2 vols hebdomadaires), Alicante (2), Brest (3), Budapest (2), Luxembourg (3), Palerme (2), Porto (3), Valence (2), Lille et Marseille (1 vol quotidien), détaille la compagnie irlandaise.

La base de Toulouse sera la troisième installation de Ryanair en France après celles de Marseille et Bordeaux qui ouvriront en avril prochain.

Ryanair a étendu récemment son offre au Maroc au départ de différentes villes comme Marrakech, Fès et Rabat.

La première compagnie aérienne à bas coût en Europe vient également de lancer une nouvelle liaison aérienne vers Essaouira au départ de Marseille.

IM