Une source responsable à l’ambassade de la République du Yémen au Maroc a dénoncé, vendredi, ce qui a été publié sur le site “El Portal Diplomatico” attribuant des propos à l’ambassadeur du Yémen en Malaisie, Adel Bahmid, réaffirmant, à cet égard, la position constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et de la marocanité du Sahara.

“Ce qui a été publié sur le site susmentionné est une calomnie”, a affirmé, dans un communiqué, l’ambassadeur de la République du Yémen au Maroc, Ezzeddine Al-Asbahi, notant que l’ambassadeur de son pays en Malaisie a démenti “avoir fait une telle déclaration et qu’il ne connaissait même pas le site en question”.

A cette occasion, Al-Asbahi a mis en exergue la solidité des relations yéméno-marocaines, basées sur les principes de fraternité et du destin commun, assurant qu’un des principes sacro-saints de son pays est la préservation de l’unité et de la stabilité de la Oumma, comme en atteste la position claire du Yémen quant à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale du Maroc.

“L’initiative du Royaume du Maroc au sujet du Sahara marocain est une initiative positive émanant d’une vision avancée qui renforce la stabilité dans la région, favorise le respect de la diversité et participe à la préservation de l’unité nationale et de la paix”, a ajouté le diplomate. Pour sa part, l’ambassadeur du Yémen en Malaisie a confirmé sa dénonciation des allégations rapportées par le site susmentionné, affirmant sa condamnation de “ces mensonges et calomnies, que je ne trouve aucunement étranges à ceux qui veulent briser l’unité de la Oumma en créant de telles contrevérités”.

Et le diplomate yéménite d’ajouter que “nous sommes et nous demeurons en faveur de la marocanité du Sahara et de l’intégrité territoriale du Royaume”.