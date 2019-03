Avec pour toile de fond les eaux cristallines de la mer méditerranée, les montagnes de Beni Snassen et les kilomètres de plages de sable fin, Saïdia ou la perle bleue, se veut comme l’une des plus belles baies du royaume et se positionne en tant qu’une destination idéale pour les vacances de printemps.

A partir du 21 Mars 2019, Be Live Collection Saïdia lance le coup d’envoi de la saison. Adapté à une clientèle de loisir, ce Resort cinq étoiles, pied dans l’eau, est le terrain de jeu par excellence pour des vacances mémorables, offrant une hospitalité chaleureuse et accueillante qui ont font un petit coin de paradis.



Bénéficiant d’un emplacement stratégique avec un accès direct à la plage, l’établissement s’étend sur une superficie de 10 hectares et dispose d’une offre hôtelière complète en formule tout compris pour que chacun y trouve son bonheur, y compris les enfants. Ici, tout a été pensé pour vous faire passer un séjour baigné de soleil, farnienté et gourmandise. Les 488 chambres et suites se veulent spacieuses et apaisantes alliant harmonieusement confort et modernité.

Elles s’ouvrent sur de belles terrasses donnant sur la mer, la piscine ou la montagne dessinant les horizons de la région. L’éventail gastronomique quant à lui est très diversifié. Les 4 restaurants et Bars proposent des saveurs locales et de saison qui raviront vos papilles du petit- déjeuner au dîner pour des pauses gourmandes à toute heure de la journée.



Be Live collection Saïdia offre un écrin idéal pour s’accorder un temps pour soi pour des journées d’insouciance et profiter des installations de l’hôtel. Les hôtes pourront choisir parmi les activités et spectacles de la journée : cours de yoga ou d’aqua gym, courts de tennis en terre battue et terrains de basket, bains de soleil aux bords des 02 piscines ou face à la mer, accès au fitness et soins au BaySpa. Tandis que l’équipe dynamique de notre Mini Club accueillera les petits pour des activités passionnantes : sports, jeux de société ou video games, danse et découverte de la nature environnantes. L’éveil à la créativité et le divertissement sont assurés. Ouverte sur l’hôtel, les clients peuvent aussi s’offrir une belle balade sur la corniche à pied ou à vélo, profiter des sports aquatiques, des golfs à proximité ou découvrir la beauté de l’environnement naturel exceptionnel des alentours.