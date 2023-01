Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, s’est enquis vendredi à Agadir, de l’état d’avancement des préparatifs pour l’organisation de la 6ème édition du Salon Halieutis qui se tiendra du 1er au 05 février prochain, sous le thème: « Pêche et Aquaculture durables : leviers pour une Economie Bleue inclusive et performante ».

L’édition 2023 du Salon sera organisée autour de 7 pôles :(Institutionnels, International, Valorisation & Process, Flotte & Engins, Innovation, Développement Durable et Animation), a-t-il ajouté.

Au menu de cette manifestation, figure un programme riche comprenant un cycle de conférences, des ateliers thématiques et des rencontres B to B, a-t-il souligné, notant que cette édition s’inscrit dans la dynamique et les efforts des acteurs mondiaux du secteur halieutique consacrés au développement durable de ses filières en tant que composante structurante de l’Economie Bleue.

Pour sa part, la présidente de l’Association du Salon Halieutis, Amina Figuigui, a souligné que les préparatifs pour l’organisation de cet événement , qui ouvrira ses portes au grand public les 4 et 5 février 2023, avancent à un rythme soutenu, notant que ce Salon qui constitue un événement d’une importance majeure sur les plans national et international, sera marqué par la participation de plusieurs pays et devrait accueillir plus de 50.000 visiteurs.