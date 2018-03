Infomediaire Maroc – Le ministère de la Santé a annoncé, ce vendredi, la réduction des prix de 67 médicaments de traitement de maladies chroniques et de certains types de cancer, dans le cadre de la poursuite de la révision des prix de médicaments au Maroc.

Cette réduction concerne en particulier les médicaments utilisés dans le traitement de maladies chroniques, comme les maladies asthmatiques, contagieuses et de l’hypertension artérielle, des antibiotiques et des médicaments pour réduire le taux de cholestérol dans le sang et lutter contre certains types de cancer, outre des médicaments dédiés à la santé mentale et psychique, indique un communiqué du ministère.

La réduction des prix a atteint plus de 30% pour certains médicaments de traitement du cancer, alors que cette baisse a atteint plus de 50% pour les médicaments concernant la santé mentale et psychique.

Les médicaments relatifs aux antiviraux ont également connu une réduction de plus de 50%, tandis que ceux des maladies asthmatiques dépassent les 35%, précise-t-on de même source.

