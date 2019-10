La première édition du Congrès national des internes et résidents du Maroc s’est ouverte à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, à l’initiative de l’association des médecins internes et résidents du CHU Hassan II de Fès (AMIRF).

Plus de 500 internes et résidents représentant les différentes associations des internes et des résidents dans l’ensemble des facultés de médecine du Maroc prennent part à cette manifestation scientifique, qui se poursuivra jusqu’au 18 octobre courant avec au programme des ateliers, des conférences et des compétitions culturelles et sportives.