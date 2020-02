Une réunion sur la diplomatie en santé se tiendra en mars prochain à Marrakech, afin de discuter des moyens d’améliorer la préparation à l’échelle mondiale aux pandémies, a annoncé lundi à Genève, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“En mars, nous réunirons les ministres de la santé, des finances et des affaires étrangères à Marrakech sur la diplomatie en santé, afin de discuter de ce qui peut être fait pour améliorer la préparation à l’échelle mondiale”, a affirmé Ghebreyesus, qui s’exprimait à l’ouverture de la 146ème session du conseil exécutif de l’OMS.

L’année dernière, a-t-il fait observer, le Conseil mondial de suivi de la préparation a publié son premier rapport concluant que le monde n’était toujours pas préparé à une pandémie à l’échelle mondiale.

“Pendant trop longtemps, le monde a fonctionné dans le cadre d’un cycle de panique et de négligence. Nous dépensons de l’argent lors d’une épidémie, et quand elle est terminée, nous l’oublions et ne faisons rien pour prévenir la suivante”, a relevé le directeur général de l’OMS.

Même dans le contexte de l’épidémie actuelle d’Ebola, bien que nous disposions d’un financement suffisant pour la riposte, les fonds de la préparation dans les pays voisins sont restés manifestement très insuffisants tout au long de l’épidémie, a-t-il dit.

“C’est une vision à court terme et franchement difficile à comprendre. Si nous ne nous préparons pas, nous nous préparons à l’échec”, a-t-il soutenu.

Et de souligner que “c’est exactement la raison pour laquelle l’OMS a créé une nouvelle division de la préparation aux situation d’urgence”