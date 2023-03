Fouzi Lekjaa est ferme: l’enquête judiciaire relative à la vente des tickets pour les matchs du Mondial de Qatar, « continue et les résultats ( de ces investigations, ndlr) seront très prochainement communiqués ».

Répondant aux questions de la presse à l’issue du Conseil de gouvernement de ce jeudi, le ministre délégué en charge du Budget et par ailleurs président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a souligné que ladite enquête a été ouverte par la Justice et par les instances de la Fédération, comme cette dernière s’est engagée à le faire. Et d’ajouter que les personnes impliquées seront poursuivies devant la Justice.

Lekjaa a, également, insisté que le fait que toute personne qui s’est impliquée dans ces actes subira la mise à l’arrêt de son parcours sportif.

Le rapport de l’enquête ayant été menée en interne par la FRMF est bouclé et a été remis entre les mains de la présidence, selon Lekjaa, ajoutant que ledit document a non seulement révélé nombre de dysfonctionnements, mais il a aussi permis de délimiter les responsabilités.