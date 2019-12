Mediterrania Capital Partners devient actionnaire d’Akdital Holding après une prise de participation de 20% de son capital, via son fonds MC III. La société de capital-investissement dédiée à la croissance des PME en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne entend « renforcer la position d’opérateur marocain de premier rang du groupe Akdital dans le secteur de la santé et exploiter davantage son fort potentiel de croissance en poursuivant l’ouverture de nouveaux établissements de santé dans plusieurs villes du royaume », indique le service communication de Mediterrania Capital Partners.



Aujourd’hui, Aktidal est propriétaire de cinq cliniques privées dans la région du Grand Casablanca. L’objectif est de doubler sa capacité d’hospitalisation dans les deux ans à venir.



Créé en 2011 par Rochdi Talib à partir de la clinique Jerrada (100 lits), le groupe dispose désormais d’une capacité totale de 550 lits dans trois établissements pluridisciplinaires (Jerrada, Ain Borjaa, Ain Sebaa), un spécialisé en cardiologie (Longchamps) et un dédié aux traitements cancérologiques (Clinique internationale d’Oncologie).



Mediterrania Capital Partners, opérationnel depuis décembre 2017, procède avec l’entrée dans Akdital Holding à son cinquième investissement réalisé avec son fonds MC III, après TGCC (Maroc), Cairo Scan(Egypte), Cofina (Côte d’Ivoire) et Aziza (Tunisie). Ces quatre entreprises ont réalisé une croissance de 69%entre fin septembre 2018 et fin septembre 2019.