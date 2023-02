La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé, mercredi, un prêt de 15 millions d’euros en monnaie locale à la société Multisac, pour soutenir le développement de l’industrie de l’emballage au Maroc. Les fonds permettront d’introduire des films de polypropylène à orientation biaxiale dans la gamme de produits de l’entreprise, indique la BERD dans un communiqué, expliquant qu’il s’agit de films d’emballage souples, réutilisables et recyclables qui ont une faible empreinte carbone.

Le prêt de la BERD est soutenu par une garantie de l’Union européenne (UE) par le biais du Fonds européen pour le développement durable (FEDD), alors que l’UE soutiendra, par ailleurs, le projet via une coopération technique, ajoute l’institution financière.

Fondée en 2006, Multisac SA est le premier producteur de sacs en polypropylène tissé au Maroc, avec une part de marché d’environ 35%. L’entreprise est également très présente en Afrique, exportant plus de 35 millions de sacs par an en Mauritanie, en Guinée, au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso, et produisant 25 millions de sacs par an en Tunisie par le biais de sa filiale, la Société Industrielle de Sacherie.

En tant que membre du programme exclusif Blue Ribbon de la BERD, Multisac SA a bénéficié d’une gamme étendue de soutien consultatif pour améliorer son efficacité et développer sa croissance.

Le Maroc est membre fondateur de la BERD. À ce jour, la Banque a investi plus de 4 milliards d’euros dans le royaume, répartis dans 94 projets. Elle dispose de trois bureaux dans le pays, à Casablanca, Tanger et Agadir.