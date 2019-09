La 3ème conférence internationale des régulateurs sur la sécurité nucléaire se tiendra du 1er au 04 octobre à Marrakech, dans l’objectif de renforcer le positionnement du Maroc comme catalyseur d’opportunités et de coopération pour le continent africain, a l’initiative de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNUR) en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Cette conférence qui se déroule pour la première fois en Afrique et dans le monde arabe, permettra d’améliorer le niveau de sûreté et de sécurité nucléaire du Maroc afin de protéger l’homme, la société et l’environnement de tout acte malveillant mettant en œuvre des matières nucléaires ou autres matières radioactives.

Il s’agit également de partager les expériences et les meilleures pratiques parmi les régulateurs, les organisations de support technique et les acteurs régionaux et interrégionaux pertinents pour renforcer les activités de sécurité nucléaire aux niveaux national, régional et international.