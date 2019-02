Le Centre national de sécurité routière à Benslimane fera du Maroc un pionnier en la matière au niveau africain, a affirmé le secrétaire d’État chargé du Transport, Najib Boulif.

Dans une déclaration en marge d’une visite jeudi, accompagné du gouverneur de la province, Samir El Yazidi, au chantier de construction de ce centre à l’occasion du lancement de la caravane itinérante de la sécurité routière, Boulif a souligné que la réalisation de ce projet auquel a été mobilisée une enveloppe de plus 149 millions de dirhams (MDH) s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026 qui prévoit plusieurs mesures dont certaines portent sur le comportement des usagers de la route, l’éducation et la formation et d’autres sont relatives aux infrastructures, aux véhicules et à leur état mécanique.

Le centre national de sécurité routière, qui sera destiné dans un premier temps aux professionnels avant d’être ouvert à l’ensemble des citoyens, aidera le conducteur à apprendre à mieux réagir et contrôler le véhicule dans différentes situations et dans toutes les conditions météorologiques, a-t-il souligné, faisant savoir qu’il a pour vocation à devenir un espace de formation.

IM