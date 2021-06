L’avenir des relations maroco-américaines est très prometteur, a affirmé, lundi à Casablanca, le consul général américain à Casablanca, Lawrence Randolph.

Il a qualifié, dans une déclaration à l’occasion de la commémoration du 15 ème anniversaire de l’Accord de libre échange entre le Maroc et les Etats-Unis, les relations bilatérales d'”historiques, profondes et séculaires”, se félicitant de sa présence au Maroc qui lui permettra de travailler de concert avec ses collègues américains et les Marocains.

Il a ajouté que les relations maroco-américaines remontent à plus de 200 ans, rappelant que le Maroc a été le premier pays qui a reconnu les Etats-Unis au niveau mondial, “ce qui est une chose très importante pour nous”.

Auparavant, le Chargé d’affaires de l’Ambassade des États-Unis au Maroc, David Green, avait souligné que les échanges commerciaux entre le Maroc et les États-Unis ont été multipliés par cinq depuis 2005, l’année précédant l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les deux pays, pour atteindre 5 milliards de dollars en 2019.